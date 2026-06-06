Mirra Andreeva vince il Roland Garros femminile, battuta Chwalinska in due set

Mirra Andreeva è la nuova campionessa del Roland Garros femminile, grazie alla vittoria sulla polacca Maja Chwalinska per 6-3 6-2 in un'ora e 22 minuti di gioco. La tennista russa, arrivata a Parigi da numero otto del ranking Wta, conquista il suo primo titolo Slam proprio sul campo in cui aveva vinto l'argento olimpico nel 2024 in doppio con Diana Shnaider, e balza in testa alla Race. Da lunedì, inoltre, sarà alla posizione numero sei della classifica mondiale.