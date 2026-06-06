TENNIS

Mirra Andreeva vince il Roland Garros femminile, battuta Chwalinska in due set

Primo Slam per la russa, argento olimpico in doppio proprio a Parigi 2024, che grazie al titolo è ora prima nella Race

06 Giu 2026 - 17:15
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Mirra Andreeva è la nuova campionessa del Roland Garros femminile, grazie alla vittoria sulla polacca Maja Chwalinska per 6-3 6-2 in un'ora e 22 minuti di gioco. La tennista russa, arrivata a Parigi da numero otto del ranking Wta, conquista il suo primo titolo Slam proprio sul campo in cui aveva vinto l'argento olimpico nel 2024 in doppio con Diana Shnaider, e balza in testa alla Race. Da lunedì, inoltre, sarà alla posizione numero sei della classifica mondiale.

La partita

 L'equilibrio regge soltanto nella prima parte del match. Sul 3 pari arriva l'accelerata di Andreeva, che porta a casa tre game consecutivi e chiude il parziale con il punteggio di 6-3. Chwalinska non riesce più a rientrare in partita nel secondo set, che vede la russa scappare rapidamente sul 5-0, prima di concedere due game alla sua avversaria e chiudere per 6-2.

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