Dai campetti alle Olimpiadi, è il momento del basket 3x3

Fondamentale per la crescita del circuito è l'avvicinamento dei giovani, come testimoniato dalla sempre più rilevante presenza dei ragazzi sui campetti di 3x3, dove non si cerca solamente l'adrenalina e il divertimento della pallacanestro, ma anche una forma di gioco che fa dell'intrattenimento, della rapidità e della spettacolarità i suoi pregi principali. Agli eventi di 3x3 non si gioca solamente a basket, ma vengono organizzate anche diverse attività artistiche, musicali e legate al territorio in cui ci si trova