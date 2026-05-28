Dai campetti alle Olimpiadi, è il momento del basket 3x3
Pillole di pallacanestro 3x3di Daniele Rubini
© Estathé
Non solo pallacanestro "tradizionale", negli ultimi anni è esploso notevolmente il 3x3, uno sport che unisce fondamentali del basket alle gesta più spettacolari dei playground americani. L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit nasce in collaborazione con la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) con l'obiettivo di espandere il movimento e dare continuità a una disciplina che ha fatto il suo debutto a livello olimpico nel 2021 nell'edizione dei Giochi di Tokyo.
Fondamentale per la crescita del circuito è l'avvicinamento dei giovani, come testimoniato dalla sempre più rilevante presenza dei ragazzi sui campetti di 3x3, dove non si cerca solamente l'adrenalina e il divertimento della pallacanestro, ma anche una forma di gioco che fa dell'intrattenimento, della rapidità e della spettacolarità i suoi pregi principali. Agli eventi di 3x3 non si gioca solamente a basket, ma vengono organizzate anche diverse attività artistiche, musicali e legate al territorio in cui ci si trova
Per chi si avvicina per la prima volta al 3x3, deve sapere che si gioca a metà campo, la partita dura massimo 10 minuti, o termina quando una squadra arriva a 21 punti, ogni formazione ha a disposizione 12 secondi a possesso e il tiro da dentro l'arco vale 1 punto mentre da fuori 2.
L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit ti aspetta, non perdere l'occasione di vivere la grande pallacanestro 3x3 dal vivo.