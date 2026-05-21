Brasile col fiato sospeso: nuovo stop per Neymar, ma il piano di Ancelotti non cambia

Un brivido ha corso lungo la schiena di tutto il Brasile: Neymar si è fermato ancora. O'Ney, inserito da Carlo Ancelotti nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale, ha dovuto fare i conti con l'ennesimo stop fisico. L'infortunio è arrivato durante la preparazione con il Santos, costringendo il giocatore a saltare l'impegno di Copa Sudamericana contro il San Lorenzo. Ad aumentare la preoccupazione generale ci ha pensato Rodrigo Zogaib, coordinatore medico del club brasiliano, che ha parlato di un lieve edema al polpaccio. Un fastidio comunque risolvibile in una decina di giorni al massimo, tanto che l'ottimismo dello staff della Seleção resta alto, con Neymar dovrebbe aggregarsi regolarmente ai compagni la prossima settimana.