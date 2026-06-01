Roland Garros 2026: Sabalenka trionfa nel big match contro Osaka e conquista i quarti di finale

Altro giro ed altro successo per la bielorussa Aryna Sabalenka. Nell'ultimo match della sessione serale sul Court Philippe Chatrier, infatti, la prima giocatrice della classifica mondiale ha regolato in due set (7-5 6-3) un'ex numero del mondo del calibro della giapponese Naomi Osaka, costretta alla resa dopo quasi un'ora e mezza di contesa. Sfida equilibrata specialmente nella prima frazione, in cui la campionessa nipponica si è trovata avanti sullo 0-2. Il secondo parziale, invece, è stato combattuto sino al 3-3, quando poi Sabalenka ha premuto il piede sull'acceleratore conquistando tre game consecutivi ed un doppio break tra settimo e nono game.