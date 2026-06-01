Roland Garros 2026: Sabalenka trionfa nel big match contro Osaka e conquista i quarti di finale

Nessun grande scossone nella parte alta del tabellone femminile del Roland Garros 2026, dove sono terminati i quattro incontri di ottavi di finale. L'attuale leader del ranking mondiale Aryna Sabalenka, nell’incontro di cartello della sessione serale, è riuscita a domare nell’arco di due set l’ex numero uno Naomi Osaka. Avanzano ai quarti di Parigi anche le russe Diana Shnaider e Anna Kalinskaya, oltre alla sorprendente qualificata polacca Maja Chwalinska.
TABELLONE FEMMINILE
Altro giro ed altro successo per la bielorussa Aryna Sabalenka. Nell'ultimo match della sessione serale sul Court Philippe Chatrier, infatti, la prima giocatrice della classifica mondiale ha regolato in due set (7-5 6-3) un'ex numero del mondo del calibro della giapponese Naomi Osaka, costretta alla resa dopo quasi un'ora e mezza di contesa. Sfida equilibrata specialmente nella prima frazione, in cui la campionessa nipponica si è trovata avanti sullo 0-2. Il secondo parziale, invece, è stato combattuto sino al 3-3, quando poi Sabalenka ha premuto il piede sull'acceleratore conquistando tre game consecutivi ed un doppio break tra settimo e nono game.
Adesso per la finalista in carica del torneo ci sarà un quarto di finale contro la russa Anna Shnaider, che ha eliminato con lo score di 6-3 3-6 6-0 la statunitense Madison Keys. Grande vittoria per l'altra russa Anna Kalinskaya che, al termine di un super tie-break di grande tensione e senza esclusione di colpi, ha fatto fuori per 6-4 2-6 7-6(7) l’ex connazionale Anastasia Potapova (lo scorso dicembre quest’ultima è passata sotto la bandiera austriaca). La ventisettenne sovietica nei quarti di finale partirà favorita contro la sorpresissima polacca rappresentata dalla qualificata Maja Chwalinska, che ha lasciato solamente cinque giochi (6-3 6-2) alla beniamina di casa Diane Parry.