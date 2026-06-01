Mondiali: l'Iran esclude il 'traditore' Azmoun, convocato l'ex Inter Taremi

Sardar Azmoun, una delle stelle della nazionale iraniana (91 presenze, 57 gol), terzo miglior marcatore nella storia, alla Roma nella stagione 2023-2024 - è stato escluso dalla lista dei convocati per i Mondiali. L'attaccante è stato oggetto di intense critiche da parte dei media iraniani a marzo, dopo aver pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritraeva accanto al Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, alleato degli Stati Uniti e sostenitore di Washington nella sua guerra contro l'Iran. Alcuni media locali all'epoca parlarono di "tradimento", dato che Azmoun gioca e risiede a Dubai. L'Iran ha in programma la sua prima partita il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles. Tuttavia, secondo l'ambasciatore iraniano in Messico, i giocatori della nazionale non hanno ancora ricevuto i visti per recarsi negli Stati Uniti. Gli iraniani sono stati costretti a spostare il loro ritiro, inizialmente previsto a Tucson (Arizona), in Messico, nella città di confine di Tijuana.



Questo l'elenco dei 26 selezionati tra cui anche l'ex Inter Taremi. Portieri: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini. Difensori: Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaian, Saleh Hardani - centrocampisti: Saman Ghoddos (Kalba), Saïd Ezatolahi (Shahab al-Ahli), Mohammad Ghorbani (al-Wahda/, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi. Attaccanti: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou (Kalba), Dennis Eckert (Dennis Dargahi, Standard Liegi).