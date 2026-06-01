Amichevoli: la Norvegia vince il derby con la Svezia, poker della Turchia alla Macedonia del Nord

Pronta a tornare a respirare l’aria di un Mondiale per la prima volta dal 1998, la Norvegia si avvicina alla Coppa del Mondo 2026 superando 3-1 la Svezia in amichevole. Pur senza Haaland, la Nazionale guidata dal CT Ståle Solbakken batte i cugini allenati da Graham Potter in quel di Oslo: in gol Strand Larsen (doppietta), Nusa e Isak. A sorridere è pure Montella, visto che la sua Turchia si impone 4-0 sulla Macedonia del Nord a Istanbul: a segno Kokcu, Uzun, Gul e Yilmaz.
NORVEGIA-SVEZIA 3-1
L’Ullevaal Stadion di Oslo è teatro del derby nordico tra Norvegia e Svezia, gara che vedere i padroni di casa – oggi senza Haaland – dominare gli ospiti già nel corso del primo tempo. Fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace, è Strand Larsen a prendersi la scena con una doppietta tra l’8’ e il 37’, intervallata dalla rete di Nusa al 18’. La gara pare ormai indirizzata, ma la Norvegia continua a spingere e Wolfe segna un altro gol al 63’: questa volta il Var annulla però per fuorigioco. La Svezia riesce allora a scuotersi e tra il 76’ e l’80’ prova a rimettersi in partita, segnando due volte in rapida successione con Isak e Nanasi: a restare sul tabellino è però solo il nome dell’attaccante del Liverpool, visto che il secondo gol svedese viene annullato dalla squadra arbitrale. Il match si chiude dunque 3-1.
TURCHIA-MACEDONIA DEL NORD 4-0
La Turchia ospita la Macedonia del Nord nell’amichevole in scena al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu di Istanbul, dove bastano due minuti alla formazione allenata da Vincenzo Montella per portarsi avanti nel risultato. Kokcu apre infatti le marcature dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, mentre Uzun sigla il raddoppio al 16’. Con Yildiz out per infortunio (la stella della Juventus sta recuperando in vista del Mondiale), ad arrotondare sempre più il risultato nella ripresa ci pensano poi Gul al 53’ e Yilmaz al 70’, favoriti anche dall’ingresso in campo di Arda Guler. Solo passerella finale per Calhanoglu, inserito all’88’.