Amichevoli: la Norvegia vince il derby con la Svezia, poker della Turchia alla Macedonia del Nord

NORVEGIA-SVEZIA 3-1

L’Ullevaal Stadion di Oslo è teatro del derby nordico tra Norvegia e Svezia, gara che vedere i padroni di casa – oggi senza Haaland – dominare gli ospiti già nel corso del primo tempo. Fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace, è Strand Larsen a prendersi la scena con una doppietta tra l’8’ e il 37’, intervallata dalla rete di Nusa al 18’. La gara pare ormai indirizzata, ma la Norvegia continua a spingere e Wolfe segna un altro gol al 63’: questa volta il Var annulla però per fuorigioco. La Svezia riesce allora a scuotersi e tra il 76’ e l’80’ prova a rimettersi in partita, segnando due volte in rapida successione con Isak e Nanasi: a restare sul tabellino è però solo il nome dell’attaccante del Liverpool, visto che il secondo gol svedese viene annullato dalla squadra arbitrale. Il match si chiude dunque 3-1.