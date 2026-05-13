Roland Garros, una terra di successi: i migliori risultati degli italiani sul rosso di Parigi

I primi risultati degni di nota sono riconducibili al periodo precedente all’Era Open, con la finale raggiunta da Giorgio De Stefani nel 1932 ed il doppio titolo consecutivo conquistato da Nicola Pietrangeli, capace di imporsi sia nell’edizione del 1959 sia in quella del 1960. Quest’ultimo, nel 1961 e nel 1964, è protagonista di altre due finali, in cui in entrambe è costretto a cedere di fronte allo spagnolo Manolo Santana. Per un’altra vittoria azzurra bisogna attendere il 1976, anno in cui Adriano Panatta, dopo aver piegato ai quarti di finale il fenomeno svedese Bjorn Borg, riesce a spingersi sino alla finalissima, dove regola in quattro parziali l’esuberante statunitense Harold Solomon.