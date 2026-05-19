Tennis, flop Cobolli ad Amburgo: il campione in carica si arrende contro l'esordiente Buse

È stato un ritorno amaro quello di Flavio Cobolli ad Amburgo (Atp 500). L'azzurro, campione in carica, è stato eliminato all'esordio contro il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo, al debutto assoluto nel torneo e proveniente dalle qualificazioni. Il romano, ko in due set col punteggio di 6-2 7-5, si è ripreso parzialmente nel secondo parziale dopo un brutto inizio ma non c'è stato nulla da fare. Cobolli perde così i 500 punti conquistati la scorsa stagione, mentre per Buse, che ora affronterà Mensik, si tratta della prima grande vittoria in carriera.