Tennis, Errani e Paolini senza freni: "E' stata dura, ma siamo contentissime"

Avessero potuto non sarebbero più scese dal gradino più alto del podio. Sara Errani e Jasmine Paolini, fresche di medaglia d'oro nel doppio di tennis, hanno tutta la gioia possibile dipinta dentro gli occhi. "Per come è andata questa finale è stata pazzesca - dice la Errani -: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l'abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici". "È stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio - ha aggiunto Jasmine Paolini -. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un'emozione unica".