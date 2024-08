Paltrinieri e Fiamingo portabandiera dell'Italia alla Cerimonia di Chiusura

PARIGI 2024

Il team azzurro ha scelto i propri portabandiera per la cerimonia di chiusura: a comunicarlo è il CONI

Olimpiadi, Rossella Fiamingo festeggia sia l'oro nella scherma che il bronzo di Gregorio Paltrinieri











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Saranno Gregorio Paltinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. A comunicarlo è stato il CONI con un comunicato ufficiale. I due azzurri, coppia anche nella vita, sfileranno allo Stade de France in testa alla rappresentanza italiana: la Cerimonia andrà in scena dalle ore 21 di domenica 11 agosto, attese oltre 200 delegazioni per un grande spettacolo in cui si esibiranno oltre 270 artisti. Fiamingo ha vinto la medaglia d'oro con il quartetto della spada femminile, mentre Paltrinieri ha conquistato l'argento nei 1.500 e il bronzo negli 800 stile libero.

Vedi anche parigi 2024 Fiamingo-Paltrinieri un amore olimpico: le medaglie dei due atleti in contemporanea Ad aprire le Olimpiadi, invece, erano statai Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, che erano stati scelti come portabandiera per la sfilata sulla Senna. Se per Errigo è stata un Olimpiade comunque positiva (argento di squadra nel fioretto), per Tamberi non si può dire la stessa cosa: l'azzurro ha dovuto ritardare la propria partenza a causa di una colica reale che sembrava essere risolta dopo il pass staccato per la finale. Ma questa notte la colica è tornata e impedirà a Tamberi di gareggiare al massimo.