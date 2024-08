Non c'è pace per Tamberi: "Altra colica renale, ma gareggerò lo stesso"

Non c'è pace per Gimbo Tamberi. Dopo la colica renale che aveva ritardato la sua partenza per Parigi, l'azzurro si era qualificato comunque per la finale di salto in alto con l'auspicio che la sua condizione fisica migliorasse. Così non è stato, come annunciato da lui stesso: "Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui".