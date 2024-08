Olimpiadi, Malagò sul caso Khelif-Carini: "Ricevuto documento dal Cio, Angela sotto pressione"

PARIGI 2024

Il numero uno del Coni: "La situazione della Senna è borderline, spero in un miracolo di Tamberi"

© Getty Images Con le Olimpiadi di Parigi che si avviano a entrare nel rush finale, a parlare è il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. Il faro del numero uno dello sport italiano lato campo è tutto puntato su Gianmarco Tamberi "Mi aspetto un suo miracolo, nelle situazioni di difficoltà si gasa sempre", ma è inevitabile che nel corso dell'intervista concessa a La Stampa si finisca a parlare del caso Khelif-Carini, ancora fresco: "Ho ricevuto dalla massima autorità medica del Cio il documento - altro screenshot - sulla regolarità della partecipazione dell'algerina al torneo - ha detto Malagò -. Il resto sono chiacchiere che hanno travolto Angela. Non lancio nessun j'accuse ma non mi sorprendo affatto che la questione sia diventata politica".

Vedi anche parigi 2024 L'Iba insiste: "Khelif e Yu Ting sono uomini". L'algerina attacca Carini

"Tutto viene strumentalizzato oggi dalla politica. A destra come a sinistra - l'aggiunta del presidente -. Angela mi ha mostrato le pressioni cui è stata sottoposta nei giorni precedenti l'incontro dall'Iba - il presidente ci fa vedere i messaggi - e io le ho detto di non farci caso e di pensare solo a combattere".

Meglio lottare appunto, ciò che farà Tamberi nonostante le condizioni tutt'altro che ottimali: "Gimbo mi ha chiamato domenica mattina, mi ha spiegato la situazione e poi è scoppiato a piangere - ha raccontato Malagò -. Gli ho detto 'ma porca miseria Gimbo, ne abbiamo viste di tutti i colori e che facciamo adesso, ci arrendiamo?' Oggi sarà un giorno di decantazione, di controllo delle condizioni, poi andrà in pedana".

Una battuta infine sulle condizioni della Senna, l'altra grande polemica dell'attuale rassegna a cinque cerchi: "Non so se sia vero che hanno speso 1,4 miliardi per bonificarla, ma è chiaro però che il progetto non si limita alle Olimpiadi, ma guarda avanti. Una cosa è fare una gara corta come il triathlon, un'altra è nuotarci 10 km. Adesso la situazione è borderline. Sono fiducioso che si gareggerà. Tanto che ho chiesto, quale membro Cio, di fare la premiazione di quella gara".

Vedi anche parigi 2024 Parigi 2024, Khelif: "Basta bullismo, danneggia la dignità umana"