Tamberi non molla e mantiene la promessa: oggi arriverà a Parigi

Tutte da valutare le condizioni del campione, il quale ha comunque intenzione di esserci alle Olimpiadi

© Getty Images Aveva promesso che ci sarebbe stato a ogni costo e così sarà: Gianmarco Tamberi è partito questa mattina da Formia con direzione Parigi. Nonostante il probabile calcolo renale e la forte febbre 'denunciati' domenica sui social dallo stesso 32enne, il campione marchigiano raggiungerà la capitale francese per difendere la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo. Da capire però in quali condizioni Tamberi si presenterà mercoledì in occasione della qualificazione per la finalissima prevista per sabato 10 agosto.

Tamberi, portabandiera azzurro nella Olimpiade di Parigi attualmente in corso, dovrebbe essere in Francia intorno alle ore 17: una buona notizia dopo la grande paura diffusasi domenica pomeriggio. Paura dovuta al fatto che l'azzurro potesse saltare l'attesa manifestazione a cinque cerchi a seguito delle cattive condizioni fisiche a pochi giorni dall'esordio. "Incredibile, non può essere vero" l'inizio del lungo sfogo social di Tamberi che ha fatto non poco rumore.

TUTTI CON GIMBO: DA MELONI A FERRAFNI, I MESSAGGI DI SUPPORTO

Tantissimi i commenti di sostegno al campione olimpico del salto in alto. Tra questi, anche quello della premier Giorgia Meloni, che stamattina ha scritto a Gimbo: "Forza". Mentre la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha detto a Tamberi: "Never give up (mai mollare, ndr)". La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli ha espresso solidarietà all'atleta dell'Italia Team: "Terribili. Ti capisco ma abbi fede… ce la farai!". Anche l'influencer Chiara Ferragni ha voluto esprimere sostegno all'olimpionico: "Forza", seguito da tre cuori. Diversi anche gli artisti e i personaggi dello spettacolo che lo hanno incitato, da Fabio Rovazzi ('Daje broder') ad Antonella clerici, Giusy Versace e il polistrumentista Saturnino.