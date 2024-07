Olimpiadi, Italia della scherma a bocca asciutta nel fioretto femminile: Alice Volpi chiude con il quarto posto

SCHERMA

La senese è stata sconfitta nella finale per il bronzo dalla canadese Elizabeth Harvey per 15-12

© Getty Images Giornata da dimenticare per la scherma italiana che, in occasione del torneo di fioretto femminile, non è riuscita a portare a casa nemmeno una medaglia. La squadra azzurra ha dovuto accontentarsi del quarto posto di Alice Volpi che si è dovuta arrendere alla canadese Elizabeth Harvey nella finale per il bronzo, persa per 15-12, nonostante i favori del pronostico.

Inizio brillante per le azzurre che hanno superato al primo turno senza grossi problemi con Arianna Errigo che ha sconfitto per 15-12 la filippina Samantha Catantan, Martina Favaretto l'egiziana Amr Hossny per 15-5 e Alice Volpi la polacca Hanna Łyczbińska per 15-11. Il percorso è proseguito senza patemi agli ottavi dove la portabandiera ha sconfitto la francese Eva Lacheray per 15-6 superando i timori dell'esordio, mentre hanno faticato maggiormente Volpi e Favaretto con la toscana che ha avuto la meglio della rumena Malina Calugareanu per 15-9 nonostante una distorsione alla caviglia, mentre la veneta la transalpina Pauline Ranvier per 15-9.

Vedi anche parigi 2024 Errigo quasi in lacrime: "Fuori per un errore arbitrale, delusione fortissima" Il dramma è arrivato però ai quarti dove Errigo ha dovuto alzare bandiera bianca al termine di un match tiratissimo con la statunitense Lauren Scruggs che ha visto l'azzurra recuperare più volte sino a pareggiare sul 14-14. L'ultima stoccata è stata però assegnata all'americana fra le moltissime polemiche del clan azzurro che ha lamentato un errore arbitrale. Medesimo discorso per Favaretto che è stata superata per 15-14 dalla canadese Elizabeth Harvey dopo esser stata avanti anche 10-4, ma al tempo stesso subendo una rimonta portentosa della nordamericana.

L'unica che è uscita indenne è stata Volpi che ha superato per 15-12 la tedesca Anne Sauer dopo essersi trovata sotto anche di due stoccate, ma in grado di tenere comunque il punto e di passare in vantaggio nelle fasi decisive che le hanno consentito di accedere alla semifinale con l'americana Lee Kiefer, in grado di battere l'ungherese Flora Pasztor con un netto 15-4.

Un'avversaria che si è dimostrata superiore della senese sin dalle prime battute costringendo Volpi a inseguire continuamente chiudendo la prima frazione con 7-8, un momento che è diventato fondamentale per il match con l'azzurra che ha pareggiato prima di cadere sotto i colpi dell'americana. Volpi ha esposto eccessivamente il fianco continuando ad attaccare con l'obiettivo di recuperare, ma aprendo di fatto la strada a Kiefer che si è imposta per 15-10.

Volpi si è quindi ritrovata a giocarsi il bronzo con la canadese Elizabeth Harvey, molto più lucida dopo la semifinale persa e in grado di prendersi subito un ampio vantaggio tanto da raggiungere un punteggio di 6-1, frutto anche delle imprecisioni dell'atleta tricolore, spesso a segno in bersaglio non valido. La senese ha provato a riscattarsi, tuttavia la canadese ha continuato ad attaccare, parando i colpi di Volpi e chiudendo la prima frazione sul 9-4.

Rientro scatenato di Volpi che ha messo a segno un break di cinque stoccate consecutive costringendo più volte la nordamericana in fondo alla pedana riportandosi sotto sul 10-10 prima di subire i crampi che hanno riportato Harvey in vantaggio per 13-10. La canadese non si è più fermata e ha quindi conquistato il bronzo per 15-12 lasciando una profonda delusione nel clan azzurro.

Niente da fare in campo maschile dove dalla spada non è arrivata la tanto attesa medaglia. Ad andare più vicino al bersaglio grosso è stato Federico Vismara che si è lasciato sfuggire l'occasione ai quarti di finale contro l'ungherese Tibor Andrasfi venendo rimontato per 15-13 dopo essersi trovato avanti anche di tre punti. Stop agli ottavi invece per Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, rispettivamente eliminati dal giapponese Masaru Yamada per 15-11 e dall'egiziano Mohamed El-Sayed per 15-10.