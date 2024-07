Errigo quasi in lacrime: "Fuori per un errore arbitrale, delusione fortissima"

FIORETTO DONNE

La portabandiera perde all'ultimo assalto ma dice: "La stoccata però era mia"

© Getty Images "La delusione è fortissima, non era la gara che speravo di fare, ho iniziato malissimo, ho sempre rincorso e non sono stata lucida nei momenti decisivi". Così Arianna Errigo dopo l'eliminazione ai quarti di finale della gara di fioretto alle Olimpiadi di Parigi. "Sicuramente ho consumato tante energie, la cerimonia d'apertura è stata molto bagnata, lunga, ma è stata bellissima e la farei altre 100mila volte, perché arrivare qui, da portabandiera, con la mia famiglia e da mamma, è comunque un dono".

Trattiene a stento le lacrime Arianna Errigo, fiorettista azzurra che puntava all'oro, dopo la sconfitta per 15-14 con l'americana Lauren Scruggs, con un verdetto arbitrale contestato dallo staff italiano: "Non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo. Comunque sono fuori per un errore arbitrale, l'ultima stoccata era mia".