L'Italia della pallavolo si conferma alle Olimpiadi: 13a partecipazione consecutiva per gli uomini

PALLAVOLO

Il sestetto tricolore si è piazzato in seconda posizione nel ranking mondiale garantendosi un vantaggio di 118,66 punti su Cuba, prima delle escluse

© Ufficio Stampa Il timore di non vedere l'Italia della pallavolo alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 c'era, soprattutto dopo la prova opaca degli Europei e del torneo preolimpico, tuttavia quella paura è svanita grazie al pass colto dai ragazzi di Ferdinando De Giorgi che sono pronti a disputare la tredicesima volta consecutiva la rassegna a cinque cerchi.

Se è vero che mancano ancora quattro incontri della prima fase di Nations League prima che la corsa alla rassegna olimpica venga definitivamente chiusa, il sestetto tricolore risulta al secondo posto del ranking mondiale alle spalle soltanto della Polonia, ma soprattutto con 369,30 punti, 118,66 lunghezze su Cuba, prima formazione esclusa attualmente.

Vedi anche parigi 2024 Il presidente della Repubblica Mattarella sosterrà gli azzurri alle Olimpiadi: annunciata la presenza nella cerimonia d'apertura Una distanza divenuta ormai incolmabile che ha consentito al presidente federale Giuseppe Manfredi di festeggiare in anticipo: “Siamo davvero felici per aver centrato questa qualificazione che rappresentava il primo grande obiettivo stagionale. A inizio anno sapevamo che gli azzurri erano in un'ottima posizione per ottenere il pass olimpico, ma i ragazzi sono stati bravissimi a chiudere il discorso qualificazione nelle prime due settimane di gioco, grazie a delle ottime prestazioni. Il mio ringraziamento va a questi splendidi ragazzi, così come a tutto lo staff azzurro che dal 2021 sta facendo un lavoro eccezionale. Andiamo a Parigi consapevoli di avere una squadra che può competere con chiunque”.

Oltre ai polacchi, ai Giochi ci saranno sicuramente la Francia in qualità di paese ospitante, il Giappone, il Brasile, gli USA, la Germania e il Canada, mentre è ancora aperta la lotta per gli altri tre pass con Slovenia, Argentina, Serbia e Cuba a contendersi l'accesso.