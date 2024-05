Il presidente della Repubblica Mattarella sosterrà gli azzurri alle Olimpiadi: annunciata la presenza nella cerimonia d'apertura 

PARIGI 2024

Il Capo dello Stato sarà inoltre ospite della delegazione azzurra in occasione della cerimonia d'inaugurazione di Casa Italia, quartier generale della missione tricolore in Francia

© Ufficio Stampa Si prospetta un'Olimpiade vincente per l'Italia, motivo per cui è fondamentale propiziare una serie di successi con una presenza importante come quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà a Parigi per la cerimonia d'apertura oltre che per inaugurare Casa Italia, il quartier generale azzurro nella capitale francese. Ad annunciarlo è stato il numero 1 del Coni Giovanni Malagò nel corso della presentazione della missione tricolore al Centro Giulio Onesti di Roma.

Olimpiadi, l'Italia fa incetta di pass nell'atletica leggera: Leonardo Fabbri guida la spedizione "Avremo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che inaugurerà Casa Italia e sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi. Nell'arco delle Olimpiadi avremo le piu' importanti istituzioni del paese che ci verranno a far visita - ha spiegato Malagò facendo riferimento anche alla premier Giorgia Meloni che aveva assicurato una sua presenza -. La squadra azzurra, poi, è fantastica e queste sono giornate frenetiche. In più siamo arrivati a 300 atleti qualificati a meno di due mesi ed è tanta roba. Se riusciamo a fare questi risultati è merito del sistema, delle scuole di sport all'interno delle associazioni con i tecnici che formiamo e della preparazione olimpica che lavora in modo eccellente a braccetto con gli organismi sportivi".

