Infinito Djokovic: Alcaraz ko in due set, primo storico oro per il serbo alle Olimpiadi

PARIGI 2024

Il classe 1987 supera 7-6 7-6 lo spagnolo in un match durato due ore e 52 minuti: seconda medaglia in carriera per il campione 37enne, poi in lacrime

Doppio tie break per Djokovic, in un partita tirata con il giovane fenomeno spagnolo: in entrambe le occasione il campione olimpionico ha concluso le pratica con grande autorevolezza. Per Carlitos un argento di grande prestigio. Sul podio anche l'azzurro Lorenzo Musetti, che sabato si è preso il bronzo. Subito dopo il trionfo Djokovic si è inginocchiato, in lacrime, e ha ringraziato il pubblico per il sostegno sugli spalti. Successivamente ha festeggiato al centro del campo con una bandiera della Serbia, prima di spostarsi verso il suo box sugli spalti e lasciarsi andare a un abbraccio con la moglie Jelena e con i figli Stefan e Tara. "Ho dato cuore e anima per questo oro" il commento davanti alle telecamere del campione serbo.