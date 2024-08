Tennis, l'emozione di Djokovic: "Ho dato cuore e anima per questo oro"

Il passaggio di consegne ci sarà, ma per il momento può aspettare. Nole Djokovic è e resta il più grande e l'oro di Parigi, contro un fortissimo Carlos Alcaraz, è il coronamento di una carriera che definire straordinaria è riduttivo. La grande commozione alla fine del match, però, la dice lunga su quanto il serbo tenesse a questa medaglia: "Ho dato cuore e anima per questo oro - ha detto -, il mio primo a 37 anni". Una medaglia che gli permette di diventare il terzo uomo a realizzare il Career Golden Slam in singolare dopo Andre Agassi e Rafael Nadal. Il serbo è però il primo a farlo ai Giochi Olimpici: Agassi lo ha completato nel 1999 (Roland Garros), Nadal nel 2010 (US Open). Tra le donne le uniche a realizzare l'impresa sono state Steffi Graf e Serena Williams.