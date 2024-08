Battocletti spera nel bronzo: "Aspettiamo, ma contenta della mia gara"

PARIGI 2024

In attesa del ricorso da parte del Kenia, l'azzurra si è detta comunque soddisfatta della propria gara

Battocletti, bronzo da sogno nei 5.000 metri















© Grana/Fidal 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ha dell'incredibile la gara di Nadia Battocletti. L'azzurra ha chiuso quarta al traguardo scalando però in terza posizione dopo la squalifica della keniana Kipyegon. In attesa del ricorso, l'atleta azzurra si è detta felicissima della gara, qualunque sia il risultato: "Bisogna aspettare un po', per ora ci teniamo il quarto posto col record nazionale con la gestione della gara", ha detto a Rai Sport. "Sono davvero molto felice per come è andata la gara, ho accantonato l'infortunio. Ora se sto bene punto anche a partecipare ai 10mila", ha detto ancora Battocletti che ha poi aggiunto: "I momenti bui mi hanno insegnato a risalire più forte. Grazie a tutti gli italiani che ogni giorno mi scrivono. Queste cose mi fanno scoppiare il cuore di gioia".

In caso di conferma della squalifica, quella di Battocletti sarebbe la prima medaglia dell'atletica a Parigi 2024: "Qualora accadesse ne sarei felice, per me ma anche per la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici insieme con me. E perché spero che possa essere un esempio. Mi dà gioia vedere tanti giovani e bambini che corrono". Poi conclude: "Devo anche ringraziare tutti coloro che dall'Italia mi stanno sostenendo, mandandomi messaggi di incoraggiamento o anche disegni del loro bambini".