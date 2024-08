Fantastico bronzo di Battocletti nei 5000 femminili con record italiano

PARIGI 2024

Sensazionale gara della campionessa europea che si arrende solo nel finale arrivando quarta, ma poi arriva una squalifica che le regala il podio anche se bisogna aspettare

Battocletti, bronzo da sogno nei 5.000 metri















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© Grana/Fidal 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nadia Battocletti, duplice campionessa europea a Roma, chiude con un fantastico quarto posto nella finale dei 5000 metri dei giochi olimpici di Parigi grazie al tempo di 14'31"64, nuovo record italiano, in una gara corsa con grande coraggio sempre nelle prime posizioni insieme alle avversarie più pericolose, ritrovandosi nel gruppo delle 8 migliori a 1 giro dalla fine, e poi facendo una straordinaria volata che la avvicina di pochissimo addirittura al podio, ma migliorando in ogni caso, come da lei promesso alla vigilia, il settimo posto della finale di Tokyo 2021.

La gara e l'oro olimpico è stato vinto dalla keniana Beatrice Chebet in 14'28"56, con al secondo posto l'olandese di origini etiopiche Sifan Hassan con 14'30"61, mentre l'altra keniana Faith Kipyegon è l'atleta attualmente squalificata per aver ostacolato l'etiope primatista del mondo Gudaf Tsegay, che ha chiuso in ottava posizione con 14'45"21, ma si dovranno aspettare tante ore per avere il responso sul ricorso che sarà certamente presentato.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Per adesso non voglio illudermi e mi considero quarta come alla fine della gara, perché ci sarà il ricorso. Sono ovviamente molto felice per quanto fatto e per il record italiano. Ringrazio tutti quelli che hanno sempre creduto in me, la mia famiglia, il mio fidanzato, i miei amici, la Federazione e chiunque mi sostiene tutti i giorni, come i mie tifosi, anche i bambini, che mi mandano sempre dei messaggi di incoraggiamento. Spero di poter gareggiare anche nei 10000, purtroppo ho ancora qualche piccolo dolore che mi condiziona, ma sono fiduciosa di poterci essere".

Nell'altra finale di serata dove era impegnata un'atleta azzurra, Daisy Osakue chiude all'ottavo posto assoluto nel lancio del disco femminile con la misura di 63,11 nella prova vinta dalla cinese Bin Feng, con 67,51.