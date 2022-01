Un'italiana alla cerimonia d'apertura di Pechino: Heléna nello spettacolo di Zhang Yimou

LO SHOW

La giovane si esibirà nel primo quadro corale della cerimonia di apertura dei Giochi

Si chiama Heléna Sambucini ed è una giovane italo-cinese che venerdì 4 febbraio prenderà parte alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Diretto da Zhang Yimou, lo spettacolo sarà una vera e propria rivoluzione per i Giochi e anche l'Italia avrà un ruolo di rilievo in questo show. La giovane, come riportato dal Corriere della Sera, si esibirà nel primo quadro corale della cerimonia.

"Ci siamo preparati per tre mesi, abbiamo provato per un centinaio di ore, l'esibizione durerà un minuto" ha detto la giovane. Figlia di un italiano originario di Orvieto, Heléna proverà a rappresentare al meglio l'Italia: "Sento la responsabilità, in queste cose basta il piccolo errore di uno per rovinare l’esibizione di tutti; io sarò anche abbastanza visibile, terza da destra in una fila di 70".

Dopo la cerimonia sarà anche tempo di fare il tifo per gli azzurri in gara: "Vedrò tutto in tv, dopo lo spettacolo allo stadio entreremo in quarantena per una settimana e poi ricomincia l’università. Ho saputo di Sofia Goggia, spero che ce la faccia a venire e vincere".