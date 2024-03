Da Notre-Dame al Louvre: Parigi si prepara alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi lungo la Senna

OLIMPIADI ESTIVE

L'evento, in programma il prossimo 26 luglio, si svolgerà interamente lungo il fiume toccando alcuni dei monumenti più conosciuti delle capitale francese

Quante città possono vantare uno stadio "olimpico" nel mondo? Tante quante hanno ospitato la rassegna a cinque cerchi almeno una volta nella loro storia. Lo stesso non si potrà dire per Parigi che, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, non vivrà la cerimonia d'apertura all'interno di un edificio sportivo. La capitale francese ha deciso di sfruttare la Senna e "toccare" su delle imbarcazioni alcune dei monumenti più belli d'Europa.

COME SI SVOLGERA' LA CERIMONIA D'APERTURA DELLE OLIMPIADI 2024? LA SFILATA NAUTICA SULLA SENNA E LA PRIMA VOLTA ALL'APERTO

Niente spettacolo danzante o giuramento nel bel mezzo del campo da calcio per Parigi 2024 che cambierà il protocollo a cinque cerchi. Per la prima volta la kermesse più ambita al mondo si aprirà su un fiume con la Senna a fare da sfondo a un programma mai visto sinora. Ogni delegazione nazionale sarà dotata di una barca con tanto di telecamere per consentire agli spettatori di controllare da vicino quanto starà accadendo. Le imbarcazioni attraverseranno da est a ovest il centro della capitale transalpina apparendo sul palco insieme ad artisti vari. La parata avrà una lunghezza di sei chilometri e terminerà al Trocadéro.

DOVE SI SVOLGERA' LA CERIMONIA D'APERTURA DELLE OLIMPIADI MODERNE? DA PONTE AUSTERLITZ A PONTE IENA TOCCANDO NOTRE-DAME E IL LOUVRE

Al fine di toccare i principali centri di gara e i monumenti della città, il corteo prenderà il via da Ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes raggiungendo le due isole al centro della città, l'Île Saint Louis e l'Île de la Cité, e passando poi sotto i ponti (tra otto e dieci) e le porte. A bordo delle proprie imbarcazioni, gli atleti potranno ammirare alcune delle sedi ufficiali dei Giochi, come Place de la Concorde, l'Esplanade des Invalides, il Grand Palais e infine il ponte Iéna, dove la parata si fermerà prima del Trocadéro per la cerimonia finale. Numerosi i monumenti toccati dalla parata, a partire dalla chiesa di Notre-Dame de Paris passando per il Museo del Louvre, Pont des Arts, Pont Neuf, Pont Alexandre III e il Musée d’Orsay prima di concludersi nei pressi della celebre piazza con vista sulla Torre Eiffel.

DOVE GUARDARE LA CERIMONIA D'APERTURA DELLE OLIMPIADI? ACCESSO GRATUITO SULLE BANCHINE SUPERIORI

La sfilata degli atleti per la prima volta potrà essere osservata gratuitamente da numerosi punti di Parigi. Gli organizzatori hanno predisposto spazi ad hoc per la cerimonia d'apertura, soprattutto nelle banchine superiori dove gli spettatori potranno riversarsi senza pagare il biglietto d'ingresso. Il discorso sarà diverso per coloro che decideranno di seguirlo lungo le strutture fra Ponte Austerlitz e Ponte Iéna i quali dovranno pagare il ticket d'ingresso. Ci saranno inoltre a disposizione circa 80 schermi giganti e altoparlanti posizionati strategicamente che permetteranno a tutti gli spettatori di godere della magica atmosfera di questo spettacolo, che si riverbererà in tutta la Francia.

QUANDO SARA' LA CERIMONIA D'APERTURA DELLE OLIMPIADI? 26 LUGLIO FRA GIOCHI DI LUCE E OLOGRAMMI

Per vedere l'innovativa cerimonia d'apertura sarà però necessario attendere il 26 luglio prossimo quando tutta la Francia si fermerà per vedere lo spettacolo previsto sulle sponde del fiume più amato dai transalpini. L'evento sarà caratterizzato da giochi di luce, ologrammi, un'orchestra sinfonica fluttuante e decine di performance che richiameranno gli sport in gara. È infatti prevista l'installazione di una piattaforma per i tuffi e l'esibizione di diversi stuntman in BMX senza dimenticare i tradizionali fuochi d'artificio.

COME SARA' LA TORCIA OLIMPICA? UN SIMBOLO DI INCLUSIONE E UGUAGLIANZA DALLA GRECIA SINO AL BRACIERE PARIGINO

Prima volta anche per la torcia olimpica che, eccezionalmente a quanto accaduto sinora, non farà il proprio ingresso all'interno di uno stadio. L'oggetto, realizzato dal designer Mathieu Lehanneur, vuole ispirarsi a una frase dello scrittore francese Victor Hugo portando avanti i valori di inclusione e uguaglianza che la competizione conserva in sé: "La forma è la sostanza che emerge in superficie". L'accensione della fiamma olimpica avverrà a 16 aprile a Olympia prima di lasciare la Grecia e approdare in Francia a Marsiglia l'8 maggio toccando 65 città e percorrendo 12.000 chilometri prima di accendere il braciere in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici.