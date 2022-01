Pechino 2022, Sofia Goggia accende la speranza: "Work molto in progress"

verso i giochi

La sciatrice bergamasca pubblica una foto mentre si allena in palestra e si mostra ottimista sul recupero dopo l'infortunio al ginocchio

Può bastare una storia Instagram per accendere la speranza. E' così nel caso di Sofia Goggia che ha postato una foto mentre si allena in palestra con una didascalia che lascia trasparire ottimismo: "Work molto in progress", ha scritto la sciatrice bergamasca che sta cercando di recuperare, in vista di Pechino 2022, dall'infortunio al ginocchio patito durante la gara di Cortina. instagram

Ottimismo in foto - Nella foto si vede la Goggia intenta a eseguire esercizi in palestra. A corredo dello scatto ci sono le scritte "work molto in progress" e "ciao fans" mentre la gif di un leone con l'anno 2022 è un chiaro indizio che porta a Pechino 2022. La sciatrice bergamasca, infatti, è nella lista dei convocati azzurri per le Olimpiadi anche se ha dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera, in favore dell'amica Moioli, e resterà in Italia più del previsto proprio per cercare di recuperare dall'infortunio al ginocchio e presentarsi pronta in Cina.

instagram

Il programma di recupero - L'azzurra ha riportato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone ma farà di tutto per difendere il titolo olimpico in discesa, nella gara in programma il 15 febbraio: per questo sta seguendo un programma di riabilitazione specifico. Lei si è sempre mostrata fiduciosa mandando messaggi positivi come "Avanti con fiducia" e "se questo è il piano che Dio ha per me non posso fare altro che abbracciarlo".

