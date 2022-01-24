Pechino 2022, ecco tutti gli Azzurri convocati per i Giochi olimpici

BIATHLON
BIONAZ DIDIER 22/02/2000 C.S. ESERCITO
BORMOLINI THOMAS 29/08/1991 C.S. ESERCITO
GIACOMEL TOMMASO 05/04/2000 G.S. FIAMME GIALLE
HOFER LUKAS 30/09/1989 G.S. CARABINIERI
WINDISCH DOMINIK 06/11/1989 C.S. ESERCITO
CARRARA MICHELA 10/05/1997 C.S. ESERCITO
COMOLA SAMUELA 30/04/1998 C.S. ESERCITO
SANFILIPPO FEDERICA 24/10/1990 G.S. FIAMME ORO
VITTOZZI LISA 04/02/1995 G.S. CARABINIERI
WIERER DOROTHEA 03/04/1990 G.S. FIAMME GIALLE
BOB
BOB A DUE
BAUMGARTNERPATRICK27/12/1994G.S. FIAMME AZZURRE
MIRCEAROBERT GINO09/08/1999BOB CLUB CORTINA
BOB A QUATTRO
BAUMGARTNERPATRICK27/12/1994G.S. FIAMME AZZURRE
BILOTTILORENZO21/09/1994G.S. FIAMME ORO
FANTAZZINIERIC27/04/1996BOB CLUB CORTINA
VERGINERALEX03/10/1994C.S. ESERCITO
TEAM 2
MIRCEAROBERT GINO09/08/1999BOB CLUB CORTINA
OBOUJOSE DELMAS25/10/1991BOB CLUB CRISTALLO
PAGNINIALEX25/04/1994BOB CLUB CORTINA
VARIOLAMATTIA17/05/1995G.S. FIAMME AZZURRE
RISERVA
UGHICOSTANTINO21/04/1991C.S. AERONAUTICA MILITARE
MONO BOB FEMMINILE
ANDREUTTIGIADA16/02/1995C.S. AERONAUTICA MILITARE
COMBINATA NORDICA:
Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Samuel Costa e Alessandro Pittin
CURLING:
Nazionale maschile: Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin e Amos Mosaner
Nazionale doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner
PATTINAGGIO DI FIGURA:
Artistico maschile: Daniel Grassl, Matteo Rizzo
Artistico a coppie: Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini
Danza: Charlene Guignard-Marco Fabbri
Gara a squadre: da definire in sede + Lara Naki Gutmann
PATTINAGGIO DI VELOCITA':
-
SALTO & COMBINATA NORDICA
COMBINATA NORDICA
BUZZI RAFFAELE 17/07/1995 C.S. CARABINIERI
BORTOLAS IACOPO 07/06/2003 G.S. FIAMME GIALLE
PITTIN ALESSANDRO 11/02/1990 G.S. FIAMME GIALLE
COSTA SAMUEL 30/11/1992 G.S. FIAMME ORO
SALTO MASCHILE
BRESADOLA GIOVANNI 17/02/2001 G.S. MONTE GINER A.S.D.
SALTO FEMMINILE
MALSINER JESSICA 23/09/2002 G.S. FIAMME GIALLE
SCI ALPINO
* i convocati della squadra maschile saranno comunicati martedì 25 gennaio
GOGGIA SOFIA 15/11/1992 G.S. FIAMME GIALLE
BASSINO MARTA 27/02/1996 C.S. ESERCITO
BRIGNONE FEDERICA 14/07/1990 C.S. CARABINIERI
CURTONI ELENA 03/02/1991 C.S. ESERCITO
MARSAGLIA FRANCESCA 27/01/1990 C.S. ESERCITO
DELLA MEA LARA 10/01/1999 C.S. ESERCITO
GULLI ANITA 26/06/1998 C.S. ESERCITO
DELAGO NADIA 12/11/1997 G.S. FIAMME ORO
DELAGO NICOL 05/01/1996 G.S. FIAMME GIALLE
SCI DI FONDO
SCARDONI LUCIA 22/03/1991 G.S. FIAMME GIALLE
COMARELLA ANNA 12/03/1997 G.S. FIAMME ORO
DI CENTA MARTINA 06/03/2000 C.S. CARABINIERI
GANZ CATERINA 13/11/1995 G.S. FIAMME GIALLE
LAURENT GRETA 03/05/1992 G.S. FIAMME GIALLE
PITTIN CRISTINA 14/10/1998 C.S. ESERCITO
DE FABIANI FRANCESCO 21/04/1993 C.S. ESERCITO
GRAZ DAVIDE 05/03/2000 G.S. FIAMME GIALLE
PELLEGRINO FEDERICO 01/09/1990 G.S. FIAMME ORO
RASTELLI MAICOL 28/04/1991 C.S. ESERCITO
SALVADORI GIANDOMENICO 08/10/1992 G.S. FIAMME GIALLE
VENTURA PAOLO 01/04/1996 C.S. ESERCITO
SCI FREESTYLE:
BERTAGNA SILVIA 30/11/1986 S.C. GARDENA RAFFEISEN
DEROMEDIS SIMONE 02/04/2000 C.S ANAUNE
DONAGGIO LEONARDO 23/09/2003 C.S. ESERCITO
FANTELLI LUCREZIA 15/05/1996 C.S. ESERCITO
GALLI JOLE 26/07/1995 C.S. CARABINIERI
GENNERO LORENZO 30/06/1997 GARAGE CAMP A.S.D.
LAUZI EMILIANO 22/09/1994 C.S. CRAMMONT MONT BLANC
VITO LOUIS PHILIP 20/03/1988 FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO
SHORT TRACK:
Nazionale femminile: Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina
Nazionale maschile: Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser
SKELETON:
BAGNIS AMEDEO 11/11/1999 BOB CLUB CORTINA
GASPARI MATTIA 14/09/1993 G.S. FIAMME AZZURRE
MARGAGLIO VALENTINA 15/11/1993 G.S. FIAMME AZZURRE
SLITTINO
FELDERER LEON 30/01/2000 C.S. ESERCITO
FISCHNALLER DOMINIK 20/02/1993 C.S. CARABINIERI
FISCHNALLER KEVIN 02/12/1993 C.S. ESERCITO
KAINZWALDNER SIMON 24/02/1994 C.S. CARABINIERI
RIEDER EMANUEL 01/10/1993 C.S. CARABINIERI
HOFER VERENA 17/03/2001 C.S. ESERCITO
VOETTER ANDREA 03/04/1995 C.S. ESERCITO
ZOEGGELER NINA 05/02/2001 C.S. CARABINIERI
SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS
VISINTIN OMAR 22/10/1989 C.S. ESERCITO
SOMMARIVA LORENZO 05/08/1993 C.S. ESERCITO
LEONI TOMMASO 14/12/1991 C.S. ESERCITO
FERRARI FILIPPO 04/12/1999 C.S. ESERCITO
MOIOLI MICHELA 17/07/1995 C.S. ESERCITO
BELINGHERI SOFIA 24/04/1995 G.S. FIAMME ORO
GALLINA FRANCESCA 24/11/1996 C.S. ESERCITO
CARPANO CATERINA 19/03/1998 SKI TEAM FASSA
PARALLELO
FISCHNALLER ROLAND 19/09/1980 C.S. ESERCITO
FELICETTI MIRKO 15/07/1992 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
BAGOZZA DANIELE 03/07/1995 G.S. FIAMME ORO
CORATTI EDWIN 19/06/1991 G.S. FIAMME ORO
DALMASSO LUCIA 28/05/1997 SKI TEAM FASSA
OCHNER NADYA 14/03/1993 G.S. FIAMME ORO
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