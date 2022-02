Pechino 2022, Brignone e il buio improvviso: "A Milano-Cortina non ci sarò"

sci femminile

Dopo l'argento in gigante, la sciatrice milanese in crisi per la discesa: "Non ho feeling con questa pista, vado in tilt". E niente Giochi nel 2026: "Mancherà lo spirito olimpico"

Dall'argento di una medaglia olimpica a Pechino 2022 al buio di una crisi improvvisa il passo può essere breve. E' quello che emerge dall'intervista di Federica Brignone a Repubblica: "A Milano-Cortina non ci sarò, visto che mancherà lo spirito olimpico", ha detto la sciatrice milanese. E dopo il secondo posto in Gigante, le sensazioni non sono buone per la prova di discesa: "Non ho un buon feeling con questa pista, vado in tilt mentalmente e non so proprio sciare", ha spiegato. ansa

Ai Giochi di Pechino i risultati della Brignone parlano di un secondo posto nel gigante, un settimo in SuperG e una prova deludente in discesa libera (31esima), dove le speranze azzurre sono riposte in Sofia Goggia. La gioia per la medaglia d'argento sembra lontana e a Federica restano le pessime sensazioni di quest'ultima discesa: "È andata malissimo questa prova. Non ho un buon feeling, non l'ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l'altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza".

L'azzurra ha approfondito ulteriormente l'analisi: "Vado in tilt mentalmente, non ho voglia di fare velocità, non sono chiusa, non ritrovo le sensazioni che avevo in discesa quest'anno e non so proprio sciare. E' come se scendessi con la paura, anche se questa è la discesa più facile che abbiamo fatto quest'anno. Se io mi merito il posto per correre in discesa è perché in combinata posso essere competitiva, ma così non ho nessuna chance. Non so, devo farmi un lavaggio del cervello", ha detto, pronunciando frasi che non possono che destare allarme.

La crisi di Federica, però, non si limita alla prova di discesa ma guarda avanti, al futuro: "A Milano-Cortina non ci sarò, visto che mancherà lo spirito olimpico", ha detto riferendosi ai Giochi del 2026 che proprio l'Italia organizzerà.

