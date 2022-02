Pechino 2022, sci: stupenda Brignone, è argento nello slalom gigante

SCI

La 31enne di Milano migliora il bronzo del 2018 e chiude alle spalle di Sara Hector: quarta medaglia per l'Italia nell'Olimpiade invernale

Arriva dallo sci la quarta medaglia per l'Italia all'Olimpiade invernale di Pechino 2022. Federica Brignone conquista l'argento, il terzo per la spedizione azzurra, nello slalom gigante femminile, garantendosi il secondo posto grazie al tempo di 1'55"97, 44 centesimi più veloce di Lara Gut-Behrami, che si deve invece accontentare del bronzo. Oro alla svedese Sara Hector con il tempo di 1'55"69. Brignone, meraviglioso argento nel gigante: quarta medaglia azzurra a Pechino Getty Images

Impresa di Federica Brignone, che regala all'Italia il terzo argento e la quarta medaglia dell'Olimpiade invernale di Pechino 2022. L'azzurra migliora il bronzo conquistato nel 2018 a Pyeongchang nello slalom gigante femminile grazie a due grandi manche, che le consentono prima di accumulare un ottimo vantaggio in ottica podio, poi sfiora il colpaccio nel finale, chiudendo alle spalle della svedese Sara Hector ed anticipando la svizzera Lara Gut-Behrami.

Già nella prima manche, infatti, Federica Brignone era riuscita a tenere dietro le avversarie per il podio, chiudendo dietro Hector e l'austriaca Katharina Truppe, ma soprattutto ottenendo ben mezzo secondo di vantaggio nei confronti della quarta della prima metà di gara, Meta Hrovat. Nella seconda, però, l'avversaria della 31enne non è la slovena, ma Lara Gut-Behrami: l'elvetica, infatti, firma il miglior tempo di manche (57"34) e prenota il terzo posto. Fortunatamente, Brignone riesce ad amministrare il vantaggio di oltre un secondo accumulato nella prima metà di gara e si garantisce il podio.

Sarebbe già bronzo, ma gli errori di Katharina Truppe consegnano l'argento a Brignone, che poi si aggrappa ad un settore non perfetto di Sara Hector. La svedese, però, reagisce e alla fine chiude con il tempo di 1'55"69 contro l'1'55"97 dell'italiana, che chiude quindi a 28 centesimi dalla vincitrice dell'oro. Seconda medaglia olimpica per Federica Brignone, la quarta per l'Italia in questa rassegna invernale. Gli altri colpi di scena arrivano nella prima manche, con l'uscita di scena di Mikaela Shiffrin e di Marta Bassino. La terza italiana in gara, Elena Curtoni, è ventesima e ben lontana dal podio (+4"22 da Hector), brutta caduta per Nina O'Brien nel corso della seconda manche.