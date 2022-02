Brignone delusa: "Tracciato banale, ho dato quello che avevo"

I COMMENTI

"Niente scuse, non sono stata abbastanza brava. Ma dispiace per come sto sciando in superG quest'anno"

C'è un po' di amarezza nelle parole di Federica Brignone dopo un superG, che non è andato come sperava. Colpa di un tracciato troppo facile. “Già ieri dopo la sciata in pista ci ero rimasta un po’ male, non partendo dall’alto il tracciato era banale, credevo si andasse più veloce ma già quando ho visto le prime ho capito che era una pista facilissima”, ha commentato a caldo l'azzurra.

“Io ho dato quello che avevo, sono scesa a tutta senza paura di sbagliare. Devo accettare che oggi non ero la migliore, ovviamente mi dispiace per come sto sciando quest’anno in superG. Sui tratti difficili sono competitiva, su piste del genere non sono la più brava. Mi difendo, magari recupero qualcosa in quelle due o tre curve più complesse, ma poi con un lunghissimo piano finale e con un muro che non è un vero muro perché se avete notato tutte le atlete conducono le curve, posso far poco”, ha aggiunto.

Nonostante questo, la delusione resta: “Non c’era un passaggio difficile. Non voglio cercare scuse, alla fine non sono stata abbastanza brava io. Ho dato tutto, sarei più delusa se non avessi dato il massimo. Tutti ci aspettavamo qualcosa di più, io per prima”.