Milano-Cortina 2026, parte la corsa ai Giochi: ecco come si svolge la cerimonia d'accensione della fiamma olimpica

Come accadeva nell'antichità, la fiamma sarà accesa da una "sacerdotessa" che per prima prenderà in mano la torcia olimpica. Si tratterà ovviamente di un'attrice e, come già accaduto per Parigi 2024, la "Primate dell'anno" sarà Mary Mina che verrà accompagnata da un gruppo di quarantacinque fra ragazzi e ragazze chiamati a dare vita allo spettacolo disegnato dalla coreografa Artemis Ignatiou e intitolato "Figlie e Kouroi, il risveglio perpetuo".