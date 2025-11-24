Milano-Cortina 2026, Zöggeler e Belmondo rappresenteranno l'Italia nella cerimonia d'accensione della torcia olimpica

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono pronte a entrare nel vivo e la conferma arriva dall'accensione della fiamma olimpica, in programma in Grecia il prossimo 26 novembre. Come accadeva secoli fa, il fuoco sacro verrà acceso presso il Tempio di Hera nell'antica Olympia e a rappresentare l'Italia saranno presenti due fuoriclasse che hanno fatto la storia dei Giochi come Stefania Belmondo e Armin Zöggeler.