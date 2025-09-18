La presidente del CIO Coventry punta su Milano-Cortina 2026: "Superate le nostre aspettative"

Giunta in Lombardia per la riunione del Comitato Esecutivo del CIO, la numero uno dello sport mondiale ha avuto modo di visitare alcuni dei siti che verranno interessati dai Giochi ed esprimere tutta la propria soddisfazione: "Sì, è la prima volta che vengo a Milano, quindi sono molto emozionata. Abbiamo avuto ottimi incontri e siamo molto contenti. Milano-Cortina saranno davvero i primi Giochi sostenibili. Gli atleti saranno felicissimi per le sedi, soprattutto in montagna con neve naturale. I tifosi saranno entusiasti di essere immersi in paesaggi meravigliosi, e stiamo lavorando a stretto contatto - ha spiegato Coventry in un'intervista a La Presse -. Sono molto felice che sia l'Italia. Sono molto emozionata. Come atleta, quando venivo a competere a Roma ho avuto l'opportunità di sentire la passione e l'amore che gli italiani hanno per lo sport. Sono dei fantastici tifosi, sono davvero emozionata che gli atleti possano sentire lo stesso calore. L'Italia è un posto bellissimo, con paesaggi meravigliosi nelle montagne e bellissime regioni che saranno presentate. E poi Milano, non posso dire altro".