Milano-Cortina 2026, l'Italia si prepara ad accogliere i Giochi: "Gran parte dei lavori è stata completata o prossima alla conclusione"

L'ex numero 1 del CONI ha espresso ottimismo per la preparazione dell'evento, confermando come gran parte delle strutture sono già pronte per essere utilizzate da tecnici e atleti: "Nei prossimi mesi saremo chiamati a prendere decisioni coraggiose e trovare soluzioni innovative. Per citare la famosa frase di Ernest Hemingway, 'dovremo mostrare molta grazia sotto una grande pressione', ma il team MiCo26, sotto la guida di Andrea Varnier e attraverso un dialogo continuo con il Cio e il Cpi, ha lavorato e sta lavorando per affrontare tutte le questioni aperte con grande determinazione - ha spiegato Malagò -. Questo incontro è un momento fondamentale di discussione e analisi: una preziosa opportunità per verificare con realismo lo stato del nostro progetto. La presenza del Cio è ancora più significativa dalla tanto attesa visita della Presidente Kristy Coventry e dal Comitato Esecutivo, che seguirà questa CoCom".