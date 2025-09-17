Il Cio: "Israele rispetta la Carta Olimpica. Caso diverso da Russia e Bielorussia"

Christophe Dubi, direttore esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, risponde così a una possibile esclusione degli atleti israeliani ai prossimi Giochi invernali
© IPA
"Israele? Abbiamo due Comitati olimpici nazionali che entrambi ottemperano la carta olimpica ed ecco perché è un caso diverso da quello di Russia e Bielorussia. Per quanto riguarda Israele e Palestina facciamo affidamento alle istituzioni sportive". Si è espresso così il direttore esecutivo del Cio Christophe Dubi a proposito della partecipazione o meno degli atleti israeliani nel corso della conferenza stampa tenutasi a Milano a seguito dell'ultima sessione di valutazione dei preparativi in vista dei Giochi di Milano-Cortina.
Un'altra questione che tiene banco a cinque mesi dalle Olimpiadi invernali è la partecipazione di Russia e Bielorussia. Su questo tema, Dubi ha dichiarato che "di questo non se ne è discusso nel Comitato di coordinamento", ma che comunque verrà organizzato a Parigi un incontro a riguardo.
Sulla delicata situazione geopolitica internazionale si è pronunciato anche Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina: "Il 19 novembre sarò a New York per un evento molto importante: la firma della tregua olimpica. Ci auguriamo che le Olimpiadi siano un'occasione per staccare. Dico che ce lo auguriamo perché la situazione di escalation militare domina la scena e i telegiornali, che preoccupa tutti noi, nessuno escluso, tanto più dovendo organizzare un grande evento in momento storico come questo".
Altro tema toccato è il piano sicurezza pensato per tutta la durata di Milano-Cortina 2026: "Sono sicura che verranno prese tutte le misure necessarie. Abbiamo piena fiducia negli organizzatori. Sia per l'evento in sé che per i vari passaggi della torcia olimpica", ha dichiarato Kristin Kloster, presidente della Coordination Commission del Cio.
Commenti (0)