Il Cio: "Israele rispetta la Carta Olimpica. Caso diverso da Russia e Bielorussia"

"Israele? Abbiamo due Comitati olimpici nazionali che entrambi ottemperano la carta olimpica ed ecco perché è un caso diverso da quello di Russia e Bielorussia. Per quanto riguarda Israele e Palestina facciamo affidamento alle istituzioni sportive". Si è espresso così il direttore esecutivo del Cio Christophe Dubi a proposito della partecipazione o meno degli atleti israeliani nel corso della conferenza stampa tenutasi a Milano a seguito dell'ultima sessione di valutazione dei preparativi in vista dei Giochi di Milano-Cortina.