Qatar 2022, gli argentini saltano un turno di Serie A? "Fake news"

Gli infortuni di Brozovic, Maignan e degli altri, Immobile stoppato prima del volo per l'Ungheria, Mourinho in ansia per l'utilizzo di Dybala: l'eterna faida tra club e Nazionali che cova da sempre sotto la cenere stava per divampare nuovamente per via del sito argentino Doble Amarilla, che aveva sganciato questa indiscrezione bomba: “I calciatori argentini convocati per il Mondiale chiederanno ai propri club di saltare l'ultimo incontro di campionato prima dell'inizio del torneo in Qatar per mettersi a disposizione di Scaloni con qualche giorno di anticipo”.