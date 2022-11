Mondiali 2022, una Rolls Royce per tutti i giocatori dell'Arabia Saudita

QATAR 2022

Secondo i media locali il principe Mohammed bin Salman Al Saud ha deciso di regalare un'automobile da mezzo milione di dollari a tutti i protagonisti del trionfo sull'Argentina

Una Rolls Royce da mezzo milione di dollari per ciascuno dei giocatori dell'Arabia Saudita, come premio per la storica vittoria sull'Argentina nella gara d'esordio ai Mondiali 2022. È questo, secondo i media arabi, il "regalino" che il principe Mohammed bin Salman Al Saud ha voluto fare agli eroi nazionali dopo l'incredibile trionfo su Messi e compagni. Il bolide in questione sarebbe una Phantom da circa 600 cavalli. Facendo due conti si parla di un assegno da circa 13 milioni di dollari per soddisfare tutti e 26 i ragazzi del ct Renard.

Il 23 novembre è stata giornata di festa nazionale e in patria l'entusiasmo è alle stelle, anche se per fare davvero la storia servirà un'altra impresa contro la Polonia: il match è in programma sabato alle 14 e una vittoria contro Lewandowski e compagni potrebbe addirittura proiettare i Falchi Verdi direttamente agli ottavi di finale. In quel caso c'è solo da immaginare a quali livelli potrebbe spingersi la generosità della famiglia reale...

