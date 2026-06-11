Grande show allo stadio Azteca per la Cerimonia d'Apertura: boato per Shakira

11 Giu 2026 - 20:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Con una coreografia spettacolare è iniziata la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2026, allo stadio Azteca di Città del Messico. L'inizio dello show ha visto un pallone dorato al centro del campo poi diventare una coppa del Mondo gigante mentre ballerini in costume tradizionale danzano rimandando alla storia del Messico e della sua millenaria civiltà.

Sono quindi seguite le esibizioni diversi artisti locali, i primi sono stati i Manà, gruppo rock con tutto lo stadio che canta in coro. Un autentico boato ha poi accolto l'esibizione di Shakira, che ha intonato la canzone dei Mondiali 'Dai Dai' insieme al rapper Burna Boy.

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:38
Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Costantino Conti
22:33
Scontri a Città del Messico tra polizia e manifestanti: cos'è successo
22:30
L'Olimpia parte bene nella finale Scudetto: 100 punti e Venezia va ko
22:13
Tifoso colpito da infarto vicino l'Azteca prima dell'inaugurazione del Mondiale: soccorso, è stabile
21:48
Shakira, Bocelli e la coppa del mondo: cerimonia inaugurale da spettacolo per 80.000 persone all'Atzeca