Mondiali 2026 J Balvin, Shakira e una Coppa del Mondo...gigante: lo spettacolo della Cerimonia d'Apertura del Mondiale 2026

Con una coreografia spettacolare è iniziata la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2026, allo stadio Azteca di Città del Messico. L'inizio dello show ha visto un pallone dorato al centro del campo poi diventare una coppa del Mondo gigante mentre ballerini in costume tradizionale danzano rimandando alla storia del Messico e della sua millenaria civiltà. Sono quindi seguite le esibizioni diversi artisti locali, i primi sono stati i Manà, gruppo rock con tutto lo stadio che canta in coro. Un autentico boato ha poi accolto l'esibizione di Shakira, che ha intonato la canzone dei Mondiali 'Dai Dai' insieme al rapper Burna Boy.