MONDIALI 2026
Mondiali 2026, a Città del Messico la cerimonia d'apertura e Messico-Sudafrica: gli aggiornamenti LIVE
Dalle 19.30 parte la festa dell'Azteca con Shakira, J Balvin e un grande spettacolo. Alle 21 la prima gara della ventiseiesima edizione
© Getty Images
Al leggendario stadio Azteca di Città del Messico è in corso di svolgimento la prima cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026. La 23esima edizione, allargata a 48 squadre, sarà ospitata anche da Usa e Canada. Alle ore 21 invece la prima gara: i padroni di casa del Messico sfideranno il Sudafrica, proprio come nella partita inaugurale del 2010.
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