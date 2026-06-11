Mondiali 2026, a Città del Messico la cerimonia d'apertura e Messico-Sudafrica: gli aggiornamenti LIVE

Al leggendario stadio Azteca di Città del Messico è in corso di svolgimento la prima cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026. La 23esima edizione, allargata a 48 squadre, sarà ospitata anche da Usa e Canada. Alle ore 21 invece la prima gara: i padroni di casa del Messico sfideranno il Sudafrica, proprio come nella partita inaugurale del 2010.