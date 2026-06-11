LIVE
Ultimo aggiornamento: 10 minuti fa

MONDIALI 2026

Mondiali 2026, a Città del Messico la cerimonia d'apertura e Messico-Sudafrica: gli aggiornamenti LIVE

Dalle 19.30 parte la festa dell'Azteca con Shakira, J Balvin e un grande spettacolo. Alle 21 la prima gara della ventiseiesima edizione

11 Giu 2026 - 19:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Al leggendario stadio Azteca di Città del Messico è in corso di svolgimento la prima cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026. La 23esima edizione, allargata a 48 squadre, sarà ospitata anche da Usa e Canada. Alle ore 21 invece la prima gara: i padroni di casa del Messico sfideranno il Sudafrica, proprio come nella partita inaugurale del 2010.

SEGUI CON IL NOSTRO LIVE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI SERATA

mondiali 2026
calcio
Notizie del giorno
Vedi tutti
19:57
LIVE Cerimonia d'apertura e Messico-Sudafrica, all'Azteca parte la festa: tutti gli aggiornamenti
19:54
Juve, finisce l'era Comolli: ora Elkann punta tutto su Carnevali come nuovo ad
19:30
Jannik Sinner giocherà il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic all'Hurlingham Club di Londra
19:27
1000 Miglia 2026, tappa 3: l'arrivo a Roma
19:27
Il Real Madrid prova a bruciare tutti per Bernardo Silva: presentata l'offerta