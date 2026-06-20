Mondiali, sessantadue tiri e zero gol: la Turchia scrive la storia in negativo

"In 35 anni di carriera non avevo mai visto niente del genere", le parole, incredule, di Vincenzo Montella dopo la sconfitta per 1-0 contro il Paraguay che ha sancito l'eliminazione della sua Turchia, ancora a secco di reti dopo il 2-0 incassato dall'Australia all'esordio. Non sono bastati 62 tiri (7 di testa, 17 di sinistro e 38 di destro) a Yildiz e compagni per trovare almeno una volta la via del gol: un record entrato nella storia di un Mondiale. Nessuno, dal 1966 (primo anno in cui ci sono dati disponibili) a oggi, aveva mai calciato tanto in 180 minuti senza segnare.

Andando nel dettaglio, soltanto contro il Paraguay la Turchia ha calciato 32 volte di cui soltanto cinque nello specchio per un totale di 1,9xG prodotti. Contro l'Australia le conclusioni totali sono state 30, 8 in porta, e ben 1,36 expected gol.