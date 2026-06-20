Mondiale 2026, Turchia-Paraguay 0-1: grande beffa per Montella eliminato dopo due partite

Montella subito out dal Mondiale! Nel girone D sorprendente vittoria del Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia nonostante abbia giocato l'intera ripresa in dieci contro 11. Sudamericani subito in vantaggio con Galarza, a segno al 2'. Poi, al termine del primo tempo, la prima espulsione per mano sulla bocca, come prevede il nuovo regolamento: cartellino rosso per il paraguaiano Almiron, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Una nuova norma introdotta in questi mondiali per contrastare il razzismo. Sterili gli attacchi della Turchia, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio.
MONTELLA: "ABBIAMO TIRATO 65 VOLTE IN DUE PARTITE. IL CALCIO NON HA LOGICA"
Vincenzo Montella ha parlato dopo la delusione dell'eliminazione mondiale: "Abbiamo cambiato un attaccante e poi dopo venti minuti ne abbiamo messo un altro. Se vogliamo parlare oggettivamente io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha valore ancora più importante oggi perché hanno fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte verso la porta. Concedendo pochissimo e l'avversario è riuscito a segnare, non mi era mai successo. Il destino non è stato dalla nostra parte, parlare di centravanti o no è riduttivo. Non è andata, mi dispiace tantissimo per il popolo turco perché aveva grandi aspettative. Mi dispiace per il Presidente che ci ha sostenuto sempre, in ultimo ma non per ultimo mi dispiace per i calciatori. So solo questo, se vogliamo sintetizzare all'attaccante possiamo farlo, ma non la penso così".