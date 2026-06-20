Mondiale 2026, Turchia-Paraguay 0-1: grande beffa per Montella eliminato dopo due partite

MONTELLA: "ABBIAMO TIRATO 65 VOLTE IN DUE PARTITE. IL CALCIO NON HA LOGICA"

Vincenzo Montella ha parlato dopo la delusione dell'eliminazione mondiale: "Abbiamo cambiato un attaccante e poi dopo venti minuti ne abbiamo messo un altro. Se vogliamo parlare oggettivamente io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha valore ancora più importante oggi perché hanno fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte verso la porta. Concedendo pochissimo e l'avversario è riuscito a segnare, non mi era mai successo. Il destino non è stato dalla nostra parte, parlare di centravanti o no è riduttivo. Non è andata, mi dispiace tantissimo per il popolo turco perché aveva grandi aspettative. Mi dispiace per il Presidente che ci ha sostenuto sempre, in ultimo ma non per ultimo mi dispiace per i calciatori. So solo questo, se vogliamo sintetizzare all'attaccante possiamo farlo, ma non la penso così".