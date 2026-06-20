Disastro Turchia, è un flop Mondiale. Montella verso l'addio: dimissioni o sarà esonero

Il ciclo della Turchia però, è appena cominciato. I giocatori di maggior talento sono quasi tutti a inizio carriera (vedi Kenan Yildiz e Arda Guler) e tutto fa pensare che già dai prossimi europei possano tornare protagonisti. Sicuramente non con Vincenzo Montella in panchina. Come detto, l'avventura da ct del tecnico italiano è arrivata a fine corsa. Ancora è presto per indicare un successore ma, secondo alcune indiscrezioni dalla Turchia, la Federcalcio per ripartire potrebbe scegliere un uomo esperto e di sicuro affidamento come Fatih Terim.