MONDIALI

Trump: "L'Italia al posto dell'Iran ai Mondiali? Non ci sto pensando"

Il presidente degli Stati Uniti risponde così in merito alla possibilità di un ripescaggio degli azzurri

24 Apr 2026 - 08:20
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"Non ci sto pensando più di tanto". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, come suggerito dall'inviato speciale del tycoon, Paolo Zampolli, nel resoconto del Financial Times. "Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire", ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, invitato a rispondere da Trump. "Tuttavia, non so da dove provenga questa voce", ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma "non vogliamo persone legate ai pasdaran".

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