Sette Mondiali gratis grazie a un... tappo di bottiglia, ma non questi: l'incredibile storia della signora María
Un concorso vinto nel 1998, il premio a vita e gli attuali problemi di salute: dall'Ecuador il racconto di una vicenda unica
Una storia che ha dell'incredibile che arriva dall'Ecuador e che i media locali hanno raccontato con il meritato stupore e con una punta di dispiacere visto l'epilogo finale non felicissimo. Ma tant'è! E' la storia di María del Jesús Pinargote Zambrano, certamente una delle più curiose legate ai Mondiali di calcio. Nata nella parrocchia di Canuto, nel cantone di Chone (Manabí) in Ecuador, la signora Maria, oggi ultrasessantenne, vinse nel 1998 un concorso promozionale della Coca-Cola che le assegnò un premio praticamente unico: viaggiare a vita per tutte le Coppe del Mondo organizzate dalla FIFA, con tutte le spese pagate e la possibilità di portare un accompagnatore.
Secondo quanto raccontato dai media sudamericani, María partecipò alla promozione compilando dei coupon ottenuti scambiando i tappi delle bottiglie di Coca-Cola. Dopo aver riempito vari coupon e averli imbucati in un'urna, il 14 giugno 1998 ricevette una telefonata che la informava della vincita. Inizialmente pensò si trattasse di uno scherzo e chiese al marito di verificare l'informazione. Poi tutto si rivelò vero! Prima di vincere il premio, María del Jesús non era mai salita su un aereo né era mai uscita dall'Ecuador. La sua prima destinazione fu così il Mondiale di Francia 1998 e da allora ha assistito consecutivamente a quelli di Corea-Giappone 2002, Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018, Qatar 2022. In totale, ben sette Coppe del Mondo consecutive. Durante i suoi viaggi è stata accompagnata prima dal marito, scomparso qualche anno fa, e successivamente da parenti stretti.
Tuttavia, anche se il Mondiale del 2026 avrebbe rappresentato la sua ottava partecipazione consecutiva, i media ecuadoriani hanno riferito di recente che alcuni problemi di salute le hanno impedito di viaggiare per la rassegna iridata negli Stati Uniti, Messico e Canada. Ultima curiosità: il premio non consisteva solo nei biglietti per le partite ma includeva i voli e tutta la logistica necessaria per assistere a ogni Mondiale. Motivo per cui María del Jesús è passata dal non essere mai uscita dal proprio Paese a visitare il mondo intero.