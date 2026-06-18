Sette Mondiali gratis grazie a un... tappo di bottiglia, ma non questi: l'incredibile storia della signora María

Secondo quanto raccontato dai media sudamericani, María partecipò alla promozione compilando dei coupon ottenuti scambiando i tappi delle bottiglie di Coca-Cola. Dopo aver riempito vari coupon e averli imbucati in un'urna, il 14 giugno 1998 ricevette una telefonata che la informava della vincita. Inizialmente pensò si trattasse di uno scherzo e chiese al marito di verificare l'informazione. Poi tutto si rivelò vero! Prima di vincere il premio, María del Jesús non era mai salita su un aereo né era mai uscita dall'Ecuador. La sua prima destinazione fu così il Mondiale di Francia 1998 e da allora ha assistito consecutivamente a quelli di Corea-Giappone 2002, Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018, Qatar 2022. In totale, ben sette Coppe del Mondo consecutive. Durante i suoi viaggi è stata accompagnata prima dal marito, scomparso qualche anno fa, e successivamente da parenti stretti.