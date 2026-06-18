Brasile, serve vincere: contro Haiti Ancelotti ritrova Neymar e prepara la rivoluzione

Casemiro è l'altra vera nota dolente a centrocampo: è apparso in grande difficoltà fisica, i media brasiliani non gli hanno risparmiato critiche per le disattenzioni tattiche e il poco filtro fornito. L'ex Real Madrid è un fedelissimo di Ancelotti, ma è oggettivamente vero che sia Danilo Santos sia Fabinho pur non facendo qualcosa di stellare hanno fatto meglio. Bruno Guimaraes, invece, è intoccabile. Da giocatore universale quale è ha messo in campo una prestazione fisica e di qualità, ciò che ci si aspetta da lui. Probabilmente avrebbe sognato di giocare questo Mondiale in coppia con Joelinton, suo compagno di reparto al Newcastle, ma gli infortuni e le scelte di Ancelotti hanno impedito accadesse. Starà fuori, probabilmente, anche Paqueta: pur avendo qualità, è risultato pasticcione e poco concreto oltre che in una posizione poco adatta a lui cioè l'esterno destro.