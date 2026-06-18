La questione Cristiano Ronaldo divide il Portogallo: "Il ct Martinez ha paura di sostituirlo"

La prestazione incolore, il pareggio del Portogallo e pure la tripletta di Messi: non il migliore degli esordi ai Mondiali 2026 per Cristiano Ronaldo, beccato dalla critica e - è una delle prime volte - pure dai suoi stessi tifosi. A 41 anni l'attaccante dell'Al Nassr si era tirato a lucido per la sua sesta Coppa del Mondo ma il campo ha espresso un altro verdetto, perfino gli avversari della Repubblica Democratica del Congo lo hanno detto senza mezzi termini.