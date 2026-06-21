Portogallo, Conceiçao: "CR7 è super, per noi un esempio ma non siamo obbligati a cercare lui"

"Abbiamo il coltello tra i denti, dobbiamo vincere obbligatoriamente". Dopo il timido esordio ai mondiali del Portogallo (1-1 con il Congo), Francisco Conceicao carica la sua nazionale in vista della sfida all'Uzbekistan: dal ritiro di Palm Beach l'attaccante della Juventus ha sottoliineato in conferenza stampa che per la nazionale lusitana è vietato sbagliare. "Loro difendono bassi, con una linea a cinque. Tocca a noi creare occasioni, arrivare in area e tirare in porta - spiega -. Non importa quanto gioco, sono qui per aiutare la nazionale. Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Abbiamo qualità per riuscirci, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Non serve guardare troppo avanti se prima non riusciamo a vincere le partite del girone. e mi metto a totale disposizione". Non poteva mancare il riferimento a Cristiano Ronaldo: "Quando si tratta di segnare, non c'è nessuno come lui - dice -. Passo però la palla a chi è nella posizione migliore, non siamo obbligati a cercare lui. Facciamo tutto d'istinto, è questione di attimi. Cristiano è un esempio per la carriera che ha fatto e per la fame che dimostra ogni giorno. Se lui, che ha già vinto tanto, ha ancora questa voglia, la nostra deve essere ancora maggiore". Prossimo avversario l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro, che è stato compagno di squadra del papà di Cannavaro: "Non abbiamo parlato di lui, ma so che è stato un grande giocatore, una leggenda. Conosco però bene gli allenatori italiani e so che la loro strategia sarà ritardare il più possibile il nostro gol. Sappiamo quali difficoltà ci aspettano".