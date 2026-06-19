Portogallo, Neves nella bufera: "Porta rispetto a Cristiano Ronaldo e passagli di più la palla"

Il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo ha lasciato parecchi strascichi in Portogallo. Oltre alla prestazione generale della squadra, a far discutere sono state anche le parole che Joao Neves ha pronunciato nell'immediato post partita.
Interpellato sulla prestazione di Cristiano Ronaldo, il centrocampista del Paris Saint-Germain aveva dichiarato: "Sappiamo cosa rappresenta per il Portogallo, ma oggi tra lui e il resto della squadra non c'è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri".
Uscita per niente gradita ai fan di CR7, i quali hanno deciso di inondare il profilo Instagram di Neves con commenti non proprio amichevoli. Qualcuno scrive: "Voglio essere chiaro, Joao. Le tue dichiarazioni su Cristiano sono state fuori luogo e poco professionali. Devi rispettarlo". Altri, invece, ci vanno giù anche più pesante: "La più grande conquista nella tua carriera è che stai giocando con Ronaldo". Tra le moltissime gif con le esultanze dell'attaccante dell'Al-Nassr, c'è anche chi suggerisce al centrocampista di passare di più la palla all'ex stella del Real Madrid.
Tra i molti insulti, però, qualcuno cerca di difendere a spada tratta Neves, soprattutto i suoi tifosi del PSG: "Joao, zittisci tutti questi detrattori, porta a casa la coppa e mostra che CR7 dovrebbe andare in panchina".
Insomma, il Mondiale del Portogallo poteva iniziare sicuramente in altro modo ma gli uomini di Martinez avranno presto l'occasione per rifarsi e mettere a tacere le polemiche. Martedì, contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, è vietato fallire.