Nuovi calendari e nuove regole dal Mondiale 2026: arriva il "doppio reset" delle ammonizioni

Per ridurre i viaggi transoceanici e il numero di interruzioni nei campionati nazionali, la FIFA ha poi introdotto una modifica strutturale alle finestre riservate alle Nazionali. A partire dal 2026, le attuali finestre separate di settembre e ottobre verranno accorpate in un unico blocco di 16 giorni a cavallo tra i due mesi, durante il quale le nazionali giocheranno 4 partite. Conferme per le altre date: rimarranno le finestre di 9 giorni (2 partite) a marzo, giugno e novembre. È stato poi stabilito un periodo di riposo annuale obbligatorio per i giocatori, volto a mitigare il rischio di infortuni dovuti al sovraccarico. Finalmente ci sarà uniformità nel calendario. La Coppa d'Africa 2027, per esempio, si disputerà dal 19 giugno al 17 luglio 2027, e non più quindi in inverno, nel pieno delle competizioni nazionali e internazionali per club.