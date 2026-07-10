Mondiali: Spagna e Belgio a caccia delle semifinali, alle 21 il fischio d'inizio

Mbappé fa e disfa: le immagini di Francia-Marocco
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La Francia ha già raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026, che si avvicinano sempre più all'atto conclusivo. Il programma prosegue col secondo quarto di finale, che metterà di fronte la Spagna e il Belgio. Le Furie Rosse, guidate da Yamal, sono reduci dal successo sul Portogallo e vogliono proseguire la propria strada. Lukaku e compagni, di contro, hanno eliminato gli Usa e vogliono sorprendere. Fischio d'inizio alle 21, per una sfida intrigante.
Chi sfiderà la Francia di Kylian Mbappé, apparentemente inarrestabile e reduce dal successo sul Marocco? Spagna e Belgio sono pronte a rispondere a questo quesito, nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali. Le Furie Rosse vogliono regalarsi un'altra sfida di prestigio, dopo quella vinta contro il Portogallo, e un'autentica finale anticipata contro i Bleus. Yamal e compagni hanno trovato la quadratura del cerchio dopo l'avvio complicato contro Capo Verde e non hanno intenzione di fermarsi, nonostante una gara sottotono contro CR7 e compagni. Le Furie Rosse hanno un enorme potenziale offensivo e lo sfodereranno nuovamente, con Nico Williams sempre ai box: Baena affiancherà ancora Lamine e Oyarzabal, goleador inatteso e falso nueve implacabile. Conferme per Dani Olmo e Pedri con Rodri, nessuna novità in difesa: Pedro Porro e Cucurella esterni, Laporte e Cubarsi centrali. Di fronte c'è il Belgio di Romelu Lukaku, che però dovrebbe partire nuovamente dalla panchina come soluzione-extra per l'attacco. Charles De Ketelaere si è infatti sbloccato con la doppietta sugli Stati Uniti (sconfitti 4-1) e verrà confermato: alle sue spalle De Bruyne, con Doku e Trossard. Sarà il consueto Belgio, guidato da capitan Tielemans e con una difesa non impenetrabile: è questo il vantaggio maggiore per la Spagna, che proverà a bucarla con la sua velocità e tecnica. I Diavoli Rossi sognano di fare la storia e vogliono confermare la grande prestazione sfoderata negli ottavi, ma la Roja è favorita. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 21.
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