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Mondiali: Spagna e Belgio a caccia delle semifinali, alle 21 il fischio d'inizio

Le Furie Rosse sfidano gli uomini di Rudi Garcia, che hanno eliminato gli Stati Uniti. Chi vince, sfida la Francia

10 Lug 2026 - 08:28
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La Francia ha già raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026, che si avvicinano sempre più all'atto conclusivo. Il programma prosegue col secondo quarto di finale, che metterà di fronte la Spagna e il Belgio. Le Furie Rosse, guidate da Yamal, sono reduci dal successo sul Portogallo e vogliono proseguire la propria strada. Lukaku e compagni, di contro, hanno eliminato gli Usa e vogliono sorprendere. Fischio d'inizio alle 21, per una sfida intrigante.

Chi sfiderà la Francia di Kylian Mbappé, apparentemente inarrestabile e reduce dal successo sul Marocco? Spagna e Belgio sono pronte a rispondere a questo quesito, nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali. Le Furie Rosse vogliono regalarsi un'altra sfida di prestigio, dopo quella vinta contro il Portogallo, e un'autentica finale anticipata contro i Bleus. Yamal e compagni hanno trovato la quadratura del cerchio dopo l'avvio complicato contro Capo Verde e non hanno intenzione di fermarsi, nonostante una gara sottotono contro CR7 e compagni. Le Furie Rosse hanno un enorme potenziale offensivo e lo sfodereranno nuovamente, con Nico Williams sempre ai box: Baena affiancherà ancora Lamine e Oyarzabal, goleador inatteso e falso nueve implacabile. Conferme per Dani Olmo e Pedri con Rodri, nessuna novità in difesa: Pedro Porro e Cucurella esterni, Laporte e Cubarsi centrali. Di fronte c'è il Belgio di Romelu Lukaku, che però dovrebbe partire nuovamente dalla panchina come soluzione-extra per l'attacco. Charles De Ketelaere si è infatti sbloccato con la doppietta sugli Stati Uniti (sconfitti 4-1) e verrà confermato: alle sue spalle De Bruyne, con Doku e Trossard. Sarà il consueto Belgio, guidato da capitan Tielemans e con una difesa non impenetrabile: è questo il vantaggio maggiore per la Spagna, che proverà a bucarla con la sua velocità e tecnica. I Diavoli Rossi sognano di fare la storia e vogliono confermare la grande prestazione sfoderata negli ottavi, ma la Roja è favorita. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 21.

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