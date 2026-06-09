Mondiali 2026: federcalcio Iran accusa gli Usa di averle revocato la quota di biglietti

La federazione calcistica iraniana ha accusato gli Stati Uniti di averle revocato la quota di biglietti per i Mondiali, ponendo un "ostacolo" alla presenza dei tifosi iraniani. "A meno di tre giorni dall'inizio della competizione, gli Stati Uniti impediscono ancora una volta ai tifosi iraniani di assistere alle partite della fase a gironi della nazionale" ha tuonato la federazione iraniana in un comunicato citando un regolamento Fifa che assegna l'8% dei biglietti per ogni partita alle federazioni dei paesi partecipanti, che possono poi rivenderli o distribuirli ai tifosi. "Tuttavia, inaspettatamente, la quota concessa alla Federazione calcistica iraniana è stata revocata" ha sottolineato la federazione, aggiungendo di essere "impossibilitata a fornire alcun biglietto" ai tifosi iraniani. Né la Fifa, né le autorità statunitensi hanno ancora commentato la vicenda. Questa è l'ultima uscita a gamba tesa tra l'Iran e gli Stati Uniti riguardo alla partecipazione dell'Iran ai Mondiali co-organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada. L'Iran è stato uno dei primi paesi a qualificarsi, ma la sua partecipazione è stata messa in discussione dopo la guerra scatenata in Medio Oriente dall'offensiva israelo-americana contro il Paese il 28 febbraio. La squadra ha poi dovuto affrontare il rifiuto del visto da parte degli Stati Uniti per circa quindici membri, compreso lo staff, tra cui il presidente della federazione iraniana, Mehdi Taj. L'incertezza sull'approvazione dei visti ha costretto la squadra a spostare il proprio campo base da Tucson, in Arizona, a Tijuana, in Messico. Sono arrivati domenica 7 giugno e vi rimarranno per tutta la durata del torneo, nonostante giocheranno le tre partite della fase a gironi (contro Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto) negli Stati Uniti.